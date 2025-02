Lanazione.it - "Una forzatura non necessaria"

Leggi su Lanazione.it

"La sicurezza cittadina? Non è compito nostro". Federico Vestri, gestore del Crispi di via Roma e presidente dell’associazione ristoratori di Confcommercio, commenta così le nuove linee guida del decreto Piantedosi. "I sistemi di videosorveglianza fanno parte delle nostre attività già da tempo, e sono sistemi di protezione e sicurezza che riguardano i singoli locali. Ma qui siamo di fronte a un decreto che parla di sicurezza urbana, un servizio che non ci compete". Un disallineamento nei ruoli: "Noi possiamo curare il servizio al cliente in ogni suo aspetto ma non abbiamo gli strumenti, e non siamo noi a dover garantire la sicurezza nell’ambito cittadino. Va fatta una distinzione tra servizio diurno e notturno. E’ una grandedare a noi il compito di pensare a mantenere l’ordine pubblico".