Una discarica esplosiva Sequestrata dai Finanzieri

Un altro terreno trasformato inabusiva di rifiuti scoperto dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Monza. Le Fiamme gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Monza hanno scoperto, grazie ad una preventiva mappatura del territorio effettuata anche mediante l’utilizzo di droni, un’area di oltre 2.400 metri quadrati a Nova Milanese dove sono state sequestrate oltre 1,5 tonnellate di rifiuti misti speciali, pericolosi e non, consistenti in materiale ferroso e plastico, legno, pannelli isolanti, sanitari provenienti da lavori edili, oltre a lastre in fibra di vetro, una bombola gpl, sei costruzioni abusive adibite a deposito di materiale, nonché innumerevoli barili contenenti i vuoti del vetro. I militari hanno anche trovato, all’interno di uno dei magazzini abusivi, otto taniche di benzina e gasolio contenenti complessivamente circa 183 litri di prodotto petrolifero, che veniva immediatamente sottoposto a sequestro, insieme ad otto tubi utilizzati per le operazioni di travaso dei carburanti, ulteriori 47 taniche vuote con evidenti tracce di residuo ed un imbuto collegato ad un tubo idraulico insistente su una struttura metallica, costruita artigianalmente ed utilizzata per le operazioni di travaso degli idrocarburi.