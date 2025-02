Iodonna.it - Un piccolo elenco di appuntamenti da segnare in agenda. E poi gli eventi di #domenicalmuseo

Riparte FOG Triennale Milano Performing Arts, da sempre impegnato a proporre quanto c’è di nuovo nel mondo della live art, in particolare: teatro, danza, musica e performance. Fondazione Prada presenta a Milano la mostra A Kind of Language: Storyboards and Other Renderings for Cinema. Libertà e sguardi femminili: Birgit Jürgenssen e Cinzia Ruggeri in mostra all’Ica Milano X Leggi anche › “In Levare” a Roma e gli altrida non perdere Il 7 e l’8 febbraio al Teatro Astra di Torino, sarà in scena Gisell?, proposto dalla Compagnia Cornelia con la coreografia di Nyko Piscopo, originale reinterpretazione di uno dei capisaldi della danza classica.