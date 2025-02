Ilrestodelcarlino.it - Un mese sotto le telecamere: "Dal mio taxi al Grande Fratello. Nella Casa per una scommessa"

Si chiama Marco Fortunati, 33 anni, guida ilnumero 11. "Mi è sempre piaciuto lavorare la notte. Ferrara è una città tranquilla, non come Bologna", racconta, mentre aspetta un cliente in piazza Savonarola. "Sono stato al– confida, il finestrino abbassato – è stata una bella esperienza. Un’avventura cominciata per una". Con un amico. "Se mando un mio filmino vedrai che mi accettano. Lui sosteneva che non mi avrebbero preso mai. Detto, fatto. Ho mandato il video, mi hanno chiamato". L’esperienza è avvenuta lo scorso anno ed è durata une mezzo. "Non è un periodo lungo – precisa –, ma sono rimasto in contatto con alcuni personaggi della, ci sentiamo ancora. Forse sono uscito un po’ troppo presto perché andavo d’accordo con tutti, le dinamiche conflittuali non mi appartengono".