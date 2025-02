Lanazione.it - Un furto messo a segno in un ristorante e altri tentati nelle case

Leggi su Lanazione.it

PERUGIA -all’interno di un, nella zona di Fontivegge. Nella notte, qualcuno è riuscito a entrare nell’esercizio commerciale di via della Ferrovia dopo aver forzato una porta e aver segato le sbarre della cancellata che protegge l’accesso (nella foto tratta da Facebook). Una volta dentro, i ladri si sono impossessati, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, di un tablet, qualche prodotto alimentare preso nella cucina e i pochi spiccioli del fondo cassa. A quanto si apprende, non si tratterebbe del primo colponel locale. La stessa notte, presumibilmente le stesse persone che sono entrate nel, avrebbero provato a puntare alcune abitazioni della zona. In un caso, sarebbero riusciti a entrare nel giardino di una casa per poi andarsene senza portare via niente.