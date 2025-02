Lanazione.it - “Un falso nel certificato di Astori”, Galanti rischia un’altra condanna

Firenze, 1 febbraio 2025 – Caso, una nuova richiesta diper l’ex direttore di medicina sportiva di Careggi, Giorgio: il pm Antonino Nastasi ha chiesto una pena di tre anni e quattro mesi per l’accusa di aver falsificato lo strain, un esame che serve per accertare la contrattilità e la distensività del muscolo cardiaco a cui venne sottoposto il capitano viola nell’ultima visita medico sportiva prima della sua morte, avvenuta il 4 marzo del 2018 nell’albergo di Udine in cui la Fiorentina si trovava in ritiro. Il pm ha chiesto lapure per gli altri due imputati che, secondo l’accusa, avrebbero concorso conal presuntoe conseguente distruzione del“post datato“: tre anni per l’ex collaboratrice di, Loira Toncelli, e un anno e quattro mesi per il successore del medico pratese al vertice della medicina sportiva, Amedeo Modesti.