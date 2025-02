Lanazione.it - Un ’corto’ d’autore Visualizzazioni record

Il corto della regista massese Sara Amodeo sta spopolando sui social. A pochi giorni dall’uscita la pellicola ‘Fratelli’ ha già superato le 30mila. Un corto di quattro minuti che racconta una storia di fratellanza e di quella forza di superare qualsiasi difficoltà che solo l’amore fraterno può dare. Il corto è una metafora di come ciascun individuo per superare momenti di dolore si affidi agli altri: amici, fratelli, famiglia. ‘Fratelli’ è stato realizzato in collaborazione con ‘Overlook Filmmaking Labs’, la scuola di cinema fondata da Alessio Ciancianaini tra Spezia e Massa Carrara di cui Sara Amodeo (26 anni) è una ex allieva. L’idea alla base di ‘Fratelli’ è nata durante l’ultimo anno di università, quando Sara stava preparando l’esame di letteratura italiana. Affascinata dalla poetica di Giovanni Pascoli, ha deciso di re-interpretare ‘I due fanciulli’ traducendola in una nuova opera.