Un complotto tedesco contro Giorgia Meloni | ecco la prova bomba di Minoli | Video

Il caso Almasri sta tenendo banco in tutti i salotti, sia quelli istituzionali sia quelli televisivi. È in corso una guerra di poteri, tra governo e magistratura, o c'è il zampino di qualcun altro, di altri Stati europei che vogliono mettere in cattiva luceagli occhi degli Usa? Il premier, dopo aver comunicato in prima persona di aver ricevuto un avviso di garanzia, ha attaccato le toghe: “Alcuni giudici vogliono governare: allora si candidino”. L'Anm non ha fatto tardare la sua replica: "I politici non facciano i magistrati e lascino a loro valutare gli atti processuali senza condizionamenti”. In mezzo a questo fuoco, un parere autorevole è quello del giornalista e autore televisivo Giovanni, intervistato a 4 di Sera, il programma di approfondimento e di attualità in onda tutti i giorni su Rete 4.