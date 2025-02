Quotidiano.net - Un altro stop al governo. No ai trattenimenti in Albania. I 43 migranti torneranno in Italia

Anche in Corte d’appello il risultato non cambia. Sul fronte albanese ilincassa un’altra bruciante sconfitta.tutti ini 43– 35 provenienti dal Bangladesh e 8 dall’Egitto – trasportati martedì dall’incrociatore militare Cassiopea nel centrodi Gjader. E per tutti scatterà la procedura valutativa ordinaria delle richieste di protezione formalmente avanzate (in prima istanza respinte dalla Commissione territoriale incaricata). La decisione collegiale dei magistrati ricalca, seppur con diverse e specifiche motivazioni, gli esiti a tutela deimaturati nei giudizi dei due precedenti sbarchi, il 16 ottobre e l’8 novembre, ad opera dei giudici della sezione immigrazione del Tribunale di Roma. La scelta dell’esecutivo di trasferire la competenza in materia dialla Corte d’Appello non partorisce quindi alcuna svolta e certifica invece un problema giuridico.