Metropolitanmagazine.it - Un aereo Medevac, con 6 persone a bordo, si schianta in un quartiere a nord-est di Philadelphia

Unbimotore per il trasporto sanitario che trasportava una bambina e sua madre si èto venerdì sera in unnel-est di, provocando una violenta esplosione, secondo quanto riportato dalle autorità e dalle immagini riprese dalla scena.Un Learjet 55 con seisi èto dopo essere decollato dall’aeroporto-orientale di, ha riferito alla CNN la Federal Aviation Administration. Adell’c’erano una paziente pediatrica e sua madre, che stavano tornando a casa in Messico dopo che la bambina era stata curata a, ha affermato Shai Gold, portavoce dell’operatore di volo Jet Rescue Air Ambulance. Ac’erano anche quattro membri dell’equipaggio, ha detto Gold: un pilota, un copilota, un paramedico e un medico.