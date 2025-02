Quotidiano.net - Ultrà dell’Udinese assaltano il treno in corsa dei tifosi del Venezia: pesanti scontri e feriti

Udine, 1 febbraio 2025 – In decine incappucciati e armati di manganelli hanno bloccato un, rischiando anche la vita. Alla stazione di Basiliano, in Friuli, una cinquantina di, spalleggiati da ‘amici’ del Salisburgo hanno assaltato di un convoglio con a bordo circa 1.200del, diretto nella città lagunare. Il macchinista ha evitato il peggio solo grazie a una frenata disperata. E’ successo poco dopo le 18, nel post partita di Udinese-, finita 1-1. Ilera partito da poco, quando lo ‘squadrone’ ha assalito due carrozze. I testimoni parlano didurissimi ma fortunatamente durai pochi minuti grazie all’azione tempestiva della polizia, intervenuta con numerose volanti e un elicottero. Ad avere la peggio sono stati un tifoso dele un austriaco,gravemente e trasportati in ospedale.