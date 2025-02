Agi.it - Ultrà dell'Udinese assaltano il treno del Venezia, scontri e feriti

AGI - Seie 11 fermati: questo il bilancio dei disordini scoppiati al termine di, quando una cinquantina di tifosi bianconeri hanno assaltato ilsu cui viaggiavano i supporter lagunari nella stazione di Basiliano, in provincia del capoluogo friulano. C'e' stato un lancio di fumogeni sui binari che hanno bloccato il convoglio, da cui sono scesi i tifosi veneti. Inevitabile lo scontro che, secondo le prime informazioni, ha provocato il ferimento di 4 tifosi, trasportati poi all'ospedale. Anche un agente di Udine e uno dihanno riportato ferite. Il pronto interventoe forze'ordine - riportano i media locali - ha evitato il peggio. In zona erano presenti molte unita'e forze di polizia, cosi' come allo stadio, dove non è successo nulla di rilevante, salvo il lancio di su alcuni fumogeni in campo.