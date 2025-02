Ilrestodelcarlino.it - Ultrà dell’Udinese assaltano il treno dei tifosi del Venezia: due persone in ospedale

Udine, 1 febbraio 2025 – In decine hanno bloccato un. Alla stazione di Basiliano, in Friuli, una cinquantina di ultras, spalleggiati da ‘amici’ del Salisburgo hanno assaltato il convoglio con a bordo circa 1.200del, diretto nella città lagunare. E’ successo poco dopo le 18, nel post partita di Udinese-, finita 1-1 Duesono rimaste ferite e sono state portate in. Idelerano stati scortati dalle forze dell'ordine dallo stadio alla stazione di Udine. I tafferugli sono durati pochi minuti perché è arrivato l'elicottero della Polizia assieme a numerosi volanti. Notizia in aggiornamento