Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 01-02-2025 ore 17:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno master in apertura di giornale Cavassa liberato Come da accordi altri ostaggi non si conosce la sorte della moglie dei figli di uno di loro i miliziani anche stavolta non hanno rinunciato allo show delle liberazioni ma senza essa visuale si prepara rilasciare 183 Prigionieri di sicurezza palestinesi Come previsto nello scambio e nuova tragedia nei cieli statunitensi a pochi giorni dello scontro che ha causato 67 morti un jet privato si è schiantato a nord-est di Philadelphia provocando un incendio da colpito case auto è un mollo un centro commerciale a bordo c’erano tennis tincani trattori un bambino malato manca ancora un bilancio Trump ha parlato di altre vittime Innocenti oggi previsto recupero dell’aereo caduto a Washington dopo l’impatto con un elicottero militare di trovato intanto la scatola nera anche di quest’ultimo torniamo l’Europa l’Unione Europea resterà Fedele principi e se necessario sarà pronta a difendere i propri interessi legittimi lo ribadisce La Commissione Europea risposta alledichiarazioni di Donald Trump che ha confermato un intenzione di imporre dazi contro lui dopo quelli Messico Canada e Cina intanto l’osservatorio dei conti pubblici italiani e giorno i propri dati e stima che la crescita dell’Italia si attesteranno ilpiù 0,4% peggiorano il deficit dal 3,3 al 3,6% del PIL e il debito che aumenta di 1,5 punti per il report Comunque questo non causerebbe problemi per il rispetto delle regole europee se non per il ritardo di un anno della riduzione del deficit sotto il 3% la cronaca è stata smantellata una banda che metteva tutto ai danni di anziani con la tecnica del finto maresciallo 29 le misure cautelari emesse dal tribunale di Genova nei confronti dei capi dell’Ordine degli esecutori che devono su tutto il territorio nazionale arresti a Napoli Caserta e Torino il maltempo in chiusura febbraio inizia con la pioggia con un ciclone francese al Nord con un ciclo africano verso il sud previste piogge diffuse al settentrione è tua che anche in Toscana con neve sulle Alpi fino a quando eri passamontagna intanto ci registrano allagamenti nel livornese a Cecina Questa mattina un anziano intrappolato in un sottopasso allagato dalle piogge è stato tratto in salvo Da due agenti della Polizia Municipale che si sono tuffati in acqua per recuperarlo era l’ultima notizia Grazie per averci seguito l’informazione torna la prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa