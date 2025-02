Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 01-02-2025 ore 14:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo incidente aereo negli Stati Uniti un jet privato un velivolo medevac nella ambulanza privata è precipitato vicino al centro commerciale ruthless Mola a Philadelphia in Pennsylvania a bordo dell’aereo trasporto medico c’erano una bambina malata sua madre altre quattro persone poco dopo il decollo ieri sera il velivolo esplode in una palla di fuoco che ha inghiottito diverse case la gente che spera che arriva l’aereo ambulanza ha dichiarato in un comunicato non possiamo confermare la presenza di Sopravvissuti non è stato comunicato immediatamente se qualcuno a terra si è rimasto ucciso secondo c’hai Gold portavoce di quella bambina era stata curata a Philadelphia per una patologia grave via doveva essere trasportata a casa da destinazione finale del volo era tiguana dopo uno scalo in Missori la piccola paziente sua madre bordeaux insieme a 4 membri dell’equipaggio Gold ha detto che si trattava di un equipaggio esperto E che tutti coloro che partecipano questi voli sono sottoposti a un rigoroso addestramento l’aereo era registrato in Messico mangiate le scarpe di Messi che Opera Pia lì che negli Stati Uniti e si torna a parlare ancora dell’altro scontro aereo elicottero identificati due dei militari che erano a bordo dell’elicottero Black entrato mercoledì sera in collisione con un aereo dell’American Airlines e morti nell’incidente avvenuto a Washington sono Endrigo 39 anni che era uno dei piloti veterano e Ryan ostino are di 28 anni che era stato anche in Afghanistan il nome del terzo militare non è stato ancora reso pubblico finora sono stati recuperati dal fiume potomac i resti di 41 per i morti in totale sono 67 i tre che erano a bordo dell’elicottero e 64 registrati tra passeggeri ed equipaggio Sul volo American Airlines provenienti da wichita Kansas ti veniamo all’estero Oggi comincia la prima guerra commerciale della seconda presidenza Trump il presidente degli Stati Uniti che ha minacciato Cina Canada Messico altri paesi di introdurre nuovi dati dovrebbe abitualmente nelle prossime ore Intanto c’è la dichiarazione della portavoce della Casa Bianca Caroline lei che ha smentito le indiscrezioni Reuters che ha confermato che i dati partirà proprio oggi Prima febbraio non parte al bundestag la norma volta a limitare l’arrivo di migranti in Germania hanno votato a favore 338 deputati contro 350 si sono attenuti cinque parlamentari la proposta per il disegno di legge evolve inasprire le politiche migratorie Valuto la cdu-csu era sostenuta da l’ultradestra DAF di sulla scia della mozione anti migranti e provata mercoledì del bundestag con i voti decisi di alternative Fur Deutschland la cosiddetta legge per le limitazioni degli afflussi è stata quindi respinta in Parlamento tedesco dopo un acceso dibattito si espresso contro il disegno di legge dei piano Democratici per limitare l’immigrazione Anche in questa occasione la proposta dell’Unione aveva trovato il sostegno del ultra destra tedesca chiudiamo con lo sport Serie A il Parma fonda sotto i colpi del Lecce 1 3 il big match di questo turno Milan Inter eNapoli si chiuderà lunedì con Cagliari Lazio per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto rettale in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa