Ultime Notizie Roma del 01-02-2025 ore 09 | 10

dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio un incidente aereo negli Stati Uniti un piccolo aereo da trasporto medico un learjet 55 precipitato vicino al centro commerciale Roosevelt mail a Philadelphia in Pennsylvania il velivolo secondo il sindaco c’era il Papa che ha colpito diverse case auto quando si è schiantato facendo scoppiare un incendio a bordo del velivolo c’erano sei messicani una bambina malata l’accompagnatore 4 membri dell’equipaggio Secondo me era ambulans compagnia proprietario dell’ aereo non ci sono sopravvissuti ancora non si conoscono le cause dell’incidente me se vi siano state vittime anche a te li cambiamo argomento andiamo ora in medioriente II 120 g palestinesi nella giornata di sabato Israele deve liberare 183 per ingegneri l’ex ostaggio angolo israeliano Emily al premio starmene sono stata tenuta in prigionia in una sede della curva a Massa ha liberato questa volta senza torno la folla di palestinesi che ha provocato reazioni proteste di 2 litri ortaggi di cui previsti lascio oggi o per calderone gli alberghi più tardi verrà rilasciato anche Kate siegel e voltiamo ancora pagina Sul fronte dei dazi la Casa Bianca ha annunciato che scatteranno oggi sabato primo febbraio Però non darti del 25% al Canada Messico e del 10% la Cina così ha reso noto bollando come farteli indiscrezioni riportate in precedenza dall’agenzia di stampa Reuters Madonna Trump ha poi confermato che metterà sicuramente da anzi anche l’Unione Europea ci ha trattati malissimo di presidente americano è tornato sul disastro è venuto a Washington in elicottero il possibile errore umano che ha poi causato la tragedia era troppo in alto non così difficile da capire scritto sul suo profilo altrui intanto resta aperta la questione è la battaglia con la Cina dopo l’arrivo sul mercato di diptyque gli Stati Uniti come rifare la Casa Bianca attesa di invidia la società che costruisce i fondamentali per i calcoli dell’intelligenza artificiale i giudici chiedo scusa i giudici della Corte d’Appello dihanno sospeso il trattenimento dei 43 migranti importati nel centro di Jader in Albania l’effetto di questa decisione che tempi e dillo saranno portati in Italia liberati i giudici che hanno poi rimesso gli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi degli articoli 267/200 5 seguenti del regolamento di procedure 23 bis dello Statuto della Corte così si legge in un passo delle 25 pagine del provvedimento emesso nel tardo pomeriggio di ieri I migranti arriverà a Bari oggi in serata su una motovedetta della Guardia Costiera per contenere l’afflusso di turisti a Roccaraso famosa località sciistica abruzzese il comune le prenotazioni sul sito istituzionale dell’ente reso Noto di aver accettato soltanto 70 prenotazioni da bus provenienti dalla campagna per domenica 2 febbraio l’effetto delle misure prese per contenere l’invasione di turisti domenica 25 gennaio ha ridotto sensibilmente i numeri se si considera che il limite massimo era stato fissato a quota 100 non c’è più possibilità di prenotarti ha dichiarato il sindaco di Roccaraso Francesco di Donato secondo il quale le restrizioni potrebbero sicuramente aver inciso ed è tutto per questa edizione ancora l’augurio di una buona giornata e un buon proseguimento restate con noi In collaborazione con Agenzia Italia Stampa