Ufficiale la cessione di Buchanan al Villareal | ecco quanto guadagna l’Inter

L’accordo era già stato trovato da giorni, ma solo oggi è diventato: Tajonlasciae si trasferisce alcon la formula del prestito con diritto di riscatto. I nerazzurri hanno già trovato il suo sostituto, che sarà Nicola Zalewski dalla Roma., dopo esser arrivato a Milano nel calciomercato di gennaio dello scorso anno, non ha trovato grande spazio nelle rotazioni di Simone Inzaghi. Sicuramente il grave infortunio alla tibia patito durante l’ultima Copa America, ha rallentato il suo processo di inserimento in rosa, ma anche dopo aver recuperato ha giocato col contagocce, con un un’unica partita da titolare in Coppa Italia contro l’Udinese.al: le cifreSecondoriportato da Calciomercato.com, c’erano tanti club interessati all’esterno canadese, con sondaggi sia da parte di club di Serie A, come la Roma, ma anche dall’estero da club come il Galatasaray.