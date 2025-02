Bergamonews.it - Ufficiale, Daniel Maldini è un nuovo giocatore dell’Atalanta: arriva a titolo definitivo

Ora èè un. Il classe 2001dal Monza e ora ci sono anche i crismi dell’annuncio della società orobica, dopo la firma sul contratto a Zingonia, nonché le foto di rito.“La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutta Atalanta BC rivolgono il più caloroso benvenuto a, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra”, scrive l’Atalanta nel comunicato.Figlio del grande capitano del Milan Paoloha vissuto una prima parte di stagione in crescendo: l’Atalanta già in passato gli ha messo gli occhi addosso. In estate si sarebbe potuto liberare con una clausola da 12 milioni di euro, di cui il 50% destinato al Milan.La Dea ha preferito giocare d’anticipo e complice la partenza di Zaniolo ne ha messi sul piatto 13 per portarlo subito a Bergamo.