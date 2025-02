UFC è definitivamente finita una leggenda | Israel Adesanya ko contro Imavov terza sconfitta di fila

Leggi su Sportface.it

Fino a tre anni fa sembrava essere un supereroe imbattibile.oggi invece appare fragile, debole, demotivato. L’ex campione UFC dei pesi medi è stato battuto per ko al secondo round dal francese Nassourdine. Un fighter forte, fortissimo, ma che in carriera è stato sconfitto quattro volte. Insomma, la sfida apparecchiata da Dana White per ilrio nigeriano sembrava poter essere una scorciatoia per il ritorno ad alti livelli dopo le sconfitteSean Strickland e Dricus du Plessis. E invece la serata di Riyadh si è tramutata in un nuovo incubo. Quartanelle ultime cinque: se non è il preludio di un ritiro, è di certo l’uscita di scena (definitiva?) dai piani altissimi del ranking dei pesi medi, la stessa divisione del nostro Marvin Vettori, battuto due volte da