Udinese e Verona esultano, Venezia e Monza nel baratro: è bagarre salvezza

È entrata nel vivo la 23ª giornata di Serie A, che vedrà la Roma in campo contro il Napoli domenica sera alle 20:45. Dopo Parma-Lecce 1-3, questo sabato pomeriggio è continuato nel segno della lotta, con due match chiave per accumulare punti per allontanare la zona retrocessione. Indicazioni decisamente importanti in tal senso quelle arrivate dalla Bluenergy Arena e dall’U-Power Stadium:per una vittoria fondamentale, mentre cadono nelpiù assoluto.Decisamente pirotecnico il match andato in scena in terra friulana, ricco di capovolgimenti di fronte. Dopo un primo tempo chiuso, cambia tutto nella ripresa, con l’che si porta sul doppio vantaggio con Lucca e Lovric, complice un Joronen entrato al posto dell’infortunato Stankovic ed impreciso, ma costretta a subire la rimonta di unmai domo, grazie alla punizione straordinaria di Nicolussi Caviglia e a Gytkjaer.