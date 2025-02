Udine20.it - Udine: multe e chiusure a raffica per irregolarità su sicurezza sul lavoro

I Carabinieri del NIL (Nucleo Ispettorato del) di, con la collaborazione dei militari della Compagnia CC di, nell’ambito delle attività finalizzate a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento dele di quello sommerso e a verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e delladei lavoratori nei luoghi di, nei giorni scorsi hanno svolto i controlli nel settore dei pubblici esercizi, agricoltura e terziario. L’attività ispettiva, di natura ordinaria e tecnica, è stata finalizzata alla verifica della regolare occupazione dei lavoratori e al rispetto delle norme in materia di, salute ed igiene sui luoghi di.I controlli svolti sull’intero territorio provinciale hanno consentito di individuare inadempienze in materia disui luoghi di, la mancata formazione in materia didei lavoratori, la mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione, omessa nomina dell’addetto all’antincendio e al primo soccorso, la mancata elaborazione del DVR, la mancata nomina dell’RSPP, la mancata verifica dell’impianto elettrico di messa a terra.