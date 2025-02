Lettera43.it - Tv russa a Bologna per sostenere il centro sociale filo Putin sfrattato dal sindaco

Rossiya 1, il primo canale della tv, ha trasmesso un servizio in difesa di Villa Paradiso, ildicon posizionidalMatteo Lepore. Il 18 gennaio un’inviata si è infatti recata in piazza della Mercanzia a intervistare gli attivisti riuniti dal Coordinamento No Nato Emilia-Romagna. «Per la libertà di parola e contro la russofobia si protesta oggi a. Decine di italiani sono usciti in strada dopo la chiusura delVilla Paradiso. Il Comune ha sgomberato gli affittuari con il pretesto di cambio di destinazione d’uso dell’edificio. Per la verità subito dopo la proiezione di un film documentario sugli eventi in Ucraina», dice la giornalista nel servizio. Rossiya 1 fa parte degli «organi di disinformazione» messi al bando dall’Ue, a cui sarebbe dunque vietato realizzare e trasmettere servizi televisivi dal territorio italiano.