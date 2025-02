Tv, parte la ristrutturazione della storica sede Rai di viale Mazzini

Leggi su Ildenaro.it

Come stabilito dal vertice aziendale sono cessate ieri, venerdì 31 gennaio, le attività lavorative all’internodi, dando così l’avvio alla fase operativa del progetto di riqualificazioneRai. Una iniziativa fondamentale che – tutelando il valore architettonico dell’edificio – restituirà all’azienda un immobile completamente rinnovato dal punto di vista delle funzionalità e delle modalità di lavoro.Ladell’edificio disi inserisce in un piano immobiliare articolato che comprende anche il nuovo Centro di Produzione di Milano in corso di realizzazione, le Sedi regionali e i Centri di Produzione di Napoli e Torino con l’obiettivo di migliorare la rispondenza alle esigenze lavorative di oggi e del futuro, di contribuire al raggiungimento dei target di sostenibilità ambientale e contestualmente di ridurre i costi.