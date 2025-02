Cesenatoday.it - Tutto è nato da una telefonata: la pizzeria rinasce con una nuova veste grazie all'imprenditore forlivese

Leggi su Cesenatoday.it

"La Marì" sbarca a Cesena. Ladel 35enneRenam Asirelli, allarga i propri orizzonti e ai locali in Piazza Saffi all’interno di Casa Italia e in via Gramsci, se ne aggiunge un terzo vicino all’Ippodromo di Cesena, in viale della Resistenza 55. L’apertura è prevista.