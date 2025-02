Metropolitanmagazine.it - Tutti liberi i 43 migranti portati in Albania, nuovo flop per la Meloni

La Corte d’Appello di Roma – Sezione Persona, Famiglia, Minorenni e Protezione Internazionale -, sospende il giudizio di convalida dei trattenimenti dei 43, venerdì scorso, in. “Al lavoro per superare anche questo ostacolo”. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi. I, rimasti nel centro di permanenza per il rimpatrio di Gjader, provenienti da Bangladesh ed Egitto, avevano fatto domanda di asilo e le udienze di convalida sono terminate poco fa. Il rientro in Italia è in programma già nella giornata di sabato (sei dei 43arrivati in– tra loro 4 minori – erano già stati ricondotti indietro nei giorni scorsi).La scelta dell’esecutivo di trasferire la competenza in materia di trattenimenti alla Corte d’Appello non partorisce quindi alcuna svolta e certifica invece un problema giuridico.