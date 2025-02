Quotidiano.net - Turisti a Roccaraso, scatta l’indagine sul riciclaggio: sospetti sulle banconote da 20 euro

(L’Aquila), 1 febbraio 2025 –didi denaro dietro al boom diche hanno preso d’assalto. I carabinieri stanno analizzando il fiume di denaro contante arrivato domenica scorsa nella localitàca abruzzese dell’Alto Sangro, dove migliaia di persone hanno fatto acquisti quasi esclusivamente conda 20. In un solo giorno, sono stati spesi quasi 170mila, rigorosamente in contanti di piccolo taglio. E così il fenomeno delle gite social promosse da una influencer su TikTok e Instagram potrebbe trasformarsi in un caso giudiziario. Intanto, il sindaco ha attivato il piano di emergenza esi prepara a un’invasione bis per questo weekend: 60 i pulman già prenotati.da 20sospette A destare l'attenzione delle forze dell'ordine è stato, in particolare, l'elevatissimo utilizzo dida 20per l'acquisto di cibi, bevande, sigarette e servizi.