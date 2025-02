Romadailynews.it - Turismo: minacce social ad assessore Roma per lotta key box, “spolvero la Beretta”

L’aldiCapitale Alessandro Onorato ha ricevuto dellesui, in merito alla rimozione delle key box, le scatolette blindate in cui i proprietari delle strutture ricettive custodiscono le chiavi dell’appartamento, in attesa che arrivi l’ospite di turno. “Credo sia arrivato il momento di tirare fuori la”, e’ il commento rivolto all’alOnorato, apparso su Tik Tok a un video sulla rimozione forzata delle keybox in citta’.Onorato, a quanto si apprende, ha gia’ sport denuncia alla polizia postale. La scorsa settimana, l’insieme alla presidente del MunicipioI Lorenza Bonaccorsi e a una squadra della Polizia locale hanno infatti intensificato i controlli, rimuovendo le scatoline portachiavi all’interno del centro storico, poiche’ vietato dal regolamento della polizia locale.