Turismo e influencer, un dibattito che divide

AGI - Il fenomeno delvirale, alimentato dalla potenza dei social network, è ormai una realtà consolidata. Basta un video di unper trasformare una località in una meta di tendenza e attirare migliaia di visitatori in pochi giorni. L'ultimo caso è quello di Roccaraso, dove Rita De Crescenzo, popolare tiktoker con oltre 1,4 milioni di follower, ha scatenato un'ondata di 'turisti per un giorno', portando il piccolo comune montano a essere travolto da una folla di persone e bus tanto da spingere la prefettura de L'Aquila a limitare l'accesso dei pullman turistici per i prossimi weekend. Ma questa popolarità improvvisa è davvero un'opportunità di sviluppo per le destinazioni o si trasforma in un boomerang per l'economia locale? Gli operatori turistici e i rappresentanti del settore si dividono tra chi vede in questi flussi un'occasione da cogliere e chi, invece, denuncia una mancanza di pianificazione capace di trasformare l'entusiasmo digitale in un problema.