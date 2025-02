Nerdpool.it - Tunué – le uscite di febbraio, marzo e aprile 2025

Vi presentiamo in questo articolo ledella casa editriceper. Volumi che si rivolgono a tante tipologie di lettori e lettrici. Fateci sapere quali avete intenzione di acquistare e leggere.IL CARILLON 1 – BENVENUTA A PANDORIENTdal 6Premio al festival di Angouleme, il primo volume di una serie straordinaria, un mix perfetto tra avventura e fantasia dai disegni magnifici che ricordano le atmosfere di Miyazaki. BUSTERdal 13La biografia a fumetti del genio del cinema Buster Keaton firmata da Andrea Fontana e Ilaria Palleschi con la prefazione di Maurizio Nichetti. Il graphic novel gira intorno alla macchina da presa e inquadra ciò che non si vede, la dimensione privata di un’icona del cinema muto e non solo.