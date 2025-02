Anteprima24.it - Tumori, l’oncologo Iavarone attacca: “La ricerca scientifica in Italia non è una priorità e non interessa a nessuno”

Tempo di lettura: 3 minuti“Se c’è disinteresse generalizzato, purtroppo le cose non si fanno”. Se lanon gode del favore né delle Istituzioni, né della stessa società civile nel suo complesso, non si può andare da nessuna parte, dice lo scienziato beneventano Antonio, da una vita attivo negli Stati Uniti, diventata ormai la sua seconda patria (essendo state ritenute in, ormai trent’anni fa, non rilevanti, eminenti o utili le sue capacità e le sue doti ditore in campo oncologico). Il full professor dell’Università di Miami, in Florida, e Vicedirettore Sylvester Comprehensive Cancer Center è stato ospite questa mattina dell’Università Giustino Fortunato di Benevento per discutere con il pubblico dell’intelligenza artificiale nellae la cura dei