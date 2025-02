Justcalcio.com - TS – Chi insegna la Juve ai nuovi juventini? Il mercato avanza e il problema resta

2025-02-01 11:48:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport:Non è unda pocoQuesto non è un piccoloper la nuovantus. Perché se manca un difensore centrale si può trovare un bravo difensore centrale sule ingaggiarlo. Ma qualcuno che insegni lontinismo non lo trovi facilmente e, soprattutto, non lo trovi se dalarrivano solo giovani o comunque giocatori sotto i 27/28 anni. Non è un invito a invecchiare la squadra, invertendo la rotta del progetto, ma un invito a riflettere se, nello smontare il vecchio per rimontare il nuovo, non si sono buttati via troppi pezzi, non si è rinunciato a qualcosa, sottovalutandone l’importanza dell’esperienza. Ogni club, anzi ogni grande club ha dei custodi della fede, che hanno l’onore di tramandarla e l’onere di difenderla.