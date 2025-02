Quotidiano.net - Trump sgancia bombe in Somalia: “Uccisi terroristi dell’Isis”

Leggi su Quotidiano.net

Washington, 1 febbraio 2025 –firmatein Africa. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di aver ordinato un attacco aereo inquesta mattina. Un “raid di precisione contro uno dei leadere contro altri". “Questi assassini, che abbiamo trovato nascosti nelle caverne, minacciavano gli Stati Uniti e i nostri alleati - ha aggiunto– Gli attacchi hanno distrutto le caverne in cui vivevano e ucciso moltisenza danneggiare in alcun modo i civili". Il tycoon ha poi accusato il predecessore Biden di non aver “terminato il lavoro” in. “L'ho fatto io! Il messaggio all'Isis e a tutti gli altri che vogliono attaccare gli americani è che ‘ti troveremo e ti uccideremo’”. L’Isis inRecentemente il movimento affiliatoinha guadagnato terreno nella provincia somala del Puntland, a discapito dei rivali, gli Al Shabaab, emanazione di Al Qaeda, che continuano a controllare un territorio ben più ampio.