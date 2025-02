Trump | raid in Somalia contro capo Isis

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.40 "Ho ordinato attacchi aerei militari di precisioneundell'e altri terroristi da lui reclutati e guidati in". Lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti,. "Questi assassini, nascosti in caverne, hanno minacciato gli Usa e gli alleati. Gli attacchi hanno distrutto le caverne in cui vivono,senza danni ai civili. Il nostro esercito cercava ilda anni, ma Biden e i suoi compari non hanno agito rapidamente.L'ho fatto io!" Così. Messaggio ae chi attacca Usa: "Ti troveremo,ti uccideremo"