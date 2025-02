Lettera43.it - Trump, Panama e la sindrome cinese in America Latina

Chi controlla i mari controlla il mondo. La formula cara agli analisti geopolitici è assai nota anche alla Casa Bianca, soprattutto da quando è tornato Donald. In particolare ci sono due pezzi di mare cerchiati da sempre in rosso, colli di bottiglia fondamentali attraverso i quali passa la maggior parte del commercio globale. Il primo è lo stretto di Malacca, nel Sud-Est asiatico, che gli Stati Uniti presidiano da tempo. Non a caso, la Cina ambisce a creare vie alternative e ad aggirare il cosiddetto “dilemma di Malacca”. Per esempio attraverso porti e canali artificiali tra Myanmar e Thailandia, oppure con lo sviluppo di nuove rotte come quella artica e polare. Il secondo snodo è il canale di, tornato prepotentemente d’attualità con le minacce di. Lungo 82 chilometri, è il principale collegamento tra l’Oceano Atlantico e l’Oceano Pacifico e gestisce circa il 5 per cento del volume del commercio marittimo mondiale.