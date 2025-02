Ilfoglio.it - Trump e le rivoluzioni millenariste

Leggi su Ilfoglio.it

In Italia Chalmers Johnson è noto soprattutto per le proprie analisi poco ottimistiche sugli Stati Uniti, già lugubri dopo l’11 settembre e oggi, all’alba dell’età dell’oroiana, a maggior rag. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti