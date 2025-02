Quotidiano.net - Trump: “Dazi alla Ue? Assolutamente”. Canada, il ministro Finanze: “Risponderemo colpendo Tesla e l’alcol Usa”

Roma, 1 febbraio 2025 - Dopo, Messico e Cina, Donaldvaluta di imporreancheUe.domanda di un giornalista nello Studio Ovale il predidente ha detto: "Imporròall'Ue? Vuole la risposta vera o la risposta politica?. L'Ue ci ha trattato in maniera terribile". Ieri la Casa Bianca aveva annunciatodel 25% ae Messico e del 10 %Cina. "Non c'è niente che, Messico e Cina possano fare per evitare i", ha confermato la portavoce Karoline Leavitt. Nel mirino finiscono "prodotti farmaceutici e acciaio", e successivamente toccherà a "microchip, petrolio e gas". epa11867072 US President Donaldsits after signing Doug Burgum's commission as Interior Secretary in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 31 January 2025.