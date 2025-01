Trump da oggi dazi per Canada Messico e Cina Il presidente | Arriveranno anche per Ue

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Idi Donaldentrano in vigore. Da, 1 febbraio 2025, gli Stati Uniti imporrannodel 25% per ile ile del 10% per la. "E' una misura economica, abbiamo un deficit commerciale di quasi 200 miliardi con il. Lo stesso accade con il, un .