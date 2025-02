Truffe anzianivasta operazione | arresti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.20 Una vastadei Carabinieri di Genova, Napoli, Torino e Caserta ha portato a 29 misure cautelari per lea danni di persone anziane. Al centro una coppia che da Napoli coordinava le operazioni: telefonata-filtro per individuare le vittime, chiamata da falso maresciallo o avvocato che chiedeva soldi per far scarcerare un congiunto. Quando l'anziano cadeva nel tranello, gli arrivavano a casa altri malviventi per riscuotere: i cosiddetti "trasfertisti", già nella città delle vittime in attesa dell'ok a colpire.