Dayitalianews.com - Truffe agli anziani con il metodo del ‘falso maresciallo’: smantellata rete, 29 arresti

Fin dalle prime ore di oggi, nelle città di Napoli, Caserta e Torino, i Carabinieri del Comando Provinciale di Genova stanno conducendo un’ampia operazione per smantellare un gruppo criminale. L’organizzazione, con base operativa e logistica a Napoli, è specializzata inai danni di persone anziane, utilizzando ildel falso maresciallo.Il Tribunale di Genova ha disposto 29 misure cautelari nei confronti dei leader dell’organizzazione e degli esecutori materiali, attivi in diverse zone del Paese.Articolo in aggiornamento.L'articolocon ildel, 29proviene da Dayitalianews.