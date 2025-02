Ilfattoquotidiano.it - Truffavano gli anziani con telefonate di finti carabinieri: i carabinieri (quelli veri) smantellano una organizzazione criminale: 21 arresti

del Comando Provinciale di Genova hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Genova nei confronti di 29 soggetti, tutti originari del napoletano, per associazione per delinquere finalizzata alle truffe in danno di. Ventuno le persone finite in carcere, 5 ai domiciliari, mentre per tre è stato disposto l’obbligo di firma. L’esecuzione delle misure, nell’ambito dell’indagine “2 ottobre” – in onore della “Festa dei Nonni” ed in considerazione dell’età avanzata delle vittime – è stata effettuata da oltre 150dei Comandi Provinciali di Genova, Napoli, Torino e Caserta.Le indagini del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo del capoluogo ligure, coordinate dalla Procura della Repubblica genovese, hanno permesso di individuare un gruppocapeggiato da una coppia – Alberto Macor e Marica Mastroianni – con precedenti di polizia anche specifici che operavano su tutto il territorio nazionale, i cui componenti si incontravano e si aiutavano vicendevolmente.