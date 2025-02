Thesocialpost.it - Truffa del finto maresciallo, fra gli arrestati Marco Macor, attore nel film “Gomorra”

GENOVA – La scena con i fucili a bordo lago, fra le più potenti didi Matteo Garrone, rappresentava la vita di un delinquente felice per. Ma se nel, l’che interpretava un criminale, insieme al compagno d’avventura Ciro “Pisellino”, sfidava l’imperio dei casalesi pagando con la morte, nella realtà oggi la sua vicenda è meno drammatica, ma non meno problematica., 39 anni e originario di Napoli, è stato arrestato oggi a seguito di un’operazione dei carabinieri di Genova che ha portato in carcere 29 persone accusate di aver messo in atto oltre 50 truffe del “” in tutta Italia. Tra gli, anche il fratello di, Alberto, considerato il boss della banda.Il passato cinematografico e la vita criminalePur essendo conosciuto per il suo ruolo in(2008) e in undel 2017, L’intrusa, diretto da Leonardo di Costanzo,ha alle spalle un passato ben più oscuro.