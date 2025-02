Torinotoday.it - Truffa del falso carabiniere che si sposta in taxi e prova a fuggire in treno: bloccato con il malloppo

Spacciandosi per unavrebbe indotto una famiglia di Villar Perosa a consegnare denaro e gioielli quale ‘caparra’ per il rilascio di un familiare coinvolto in un incidente stradale ovviamente mai avvenuto. Fortunatamente uno dei familiari, insospettitosi, ha avvisato i carabinieri del.