Truffa | compra un bancale di pellet e perde i soldi

Mogliano (Macerata), 1 febbraio 2025 – Ordina undi, ma210 euro e resta senza. I carabinieri della stazione di Mogliano hanno denunciato peruna cinquantenne, residente nella provincia di Napoli, a seguito di un’indagine condotta su una frode online. L’attività investigativa è scaturita dalla querela presentata da una cittadina di Mogliano, che aveva acquistato undipubblicizzato su un sito internet, effettuando un bonifico bancario per un importo di 210 euro. Tuttavia, la merce non è mai stata consegnata né restituita la somma versata. I militari, seguendo il flusso finanziario della transazione, hanno accertato che l'Iban utilizzato per il pagamento era riconducibile a una carta prepagata ricaricabile, attivata e in uso alla sospettata.