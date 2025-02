Oasport.it - TRIS D’ORO! Guignard/Fabbri padroni della danza e campioni d’Europa per la terza volta

Da oggi l’aggettivo “robotico” non avrà più un’accezione negativa. Almeno non in, almeno non nel pattinaggio di figura. Charléne-Marcohanno vinto con ampissimo margine per laconsecutiva la medagliaai Campionati Europei 2025 di pattinaggio di figura, cospargendo di meraviglia la Tondiraba Ice Hall di Tallinn con un programma libero da capogiro.I veteraniNazionale azzurra, già ampiamente al comando delle operazioni dopo la rhythm dance, hanno dominato in una gara di alto livello proponendo il loro discusso free incentrato sul tema “robot”, per alcuni di difficile interpretazione. Ma con la prestazione odierna i nostri ragazzi hanno letteralmente fugato ogni dubbio anche ai più scettici, facendo trasparire molta più sicurezza rispetto alle uscite precedenti in quella che è una coreografia estremamente complessa, in quanto bisogna riuscire a dimostrare sia la morbidezza che richiede la specialità, sia le movenze rigide e meccaniche del personaggio.