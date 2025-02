Tg24.sky.it - Trieste, riparte lo storico tram salutato dalla folla cittadina e dalla banda

Leggi su Tg24.sky.it

Lo hanno atteso in piazza Dalmazia, giù in città, quando ancora buio era, e quando hanno scorto la vettura che giungeva per la prima corsa, con fisarmonica e tromba, hanno intonato la tradizionale canzone "Elde Opcina". Così i triestini questa mattina hanno festeggiato il ritorno in esercizio delloche dal centro si arrampica su fino ai 330 metri di Opicina trasformandosi in funicolare per scalare la ripida salita. Preso d'assalto, come riporta il sito del quotidiano Il Piccolo, la prima corsa, delle 6:51, è partita con qualche minuto di ritardo. A bordo anche Alì, volontario della Comunità di Sant'Egidio, che ironizzando ha definito la giornata "storica": "sono il primo pakistano a bordo del".Interruzione causata da un incidente nel 2016Benché in attività ridotta, con una sola vettura, in attesa di una ripresa completa anche con altri vagoni, ildella linea 2 è tornato in esercizio dopo l'interruzione causata da un incidente frontale il 16 agosto 2016 e una lunga serie di vicissitudini che ne hanno ritardato lanza.