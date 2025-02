Ilrestodelcarlino.it - "Trenta anni vissuti tra rischi e soddisfazioni"

Dopoalla guida del comando della polizia municipale, ieri è stato l’ultimo giorno di servizio per Daniela Cammertoni. Si è chiusa la porta del suo ex ufficio alle spalle e, davanti, il meritato pensionamento. Arrivata il primo luglio del 1994, aveva 31, sul curriculum l’esperienza del comando dei vigili urbani di Treia, e da quel giorno inizia la sua storia civitanovese, ieri celebrata a Palazzo Sforza con i ringraziamenti del sindaco che le ha riconosciuto "l’impegno e il prezioso contributo dato al nostro territorio. Le auguriamo di poter vivere questa nuova fase della vita con la stessa passione e determinazione che l’hanno sempre contraddistinta". Come si raccontanodi servizio? "Non si può. Voglio però dire che ho visto crescere questa città e che sono cresciuta con lei, professionalmente e umanamente.