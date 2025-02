Lanazione.it - Tre minorenni aggrediti e rapinati. Banda a volto coperto crea il panico. L’assalto per rubare i cellulari

Non si fermano a Scandicci gli episodi di violenza. Quattro aggressioni a scopo di rapina in due giorni nella zona del centro tra la fermata della tramvia resistenza e i giardini di via Foscolo. E’ l’ultima aggressione, avvenuta due giorni fa intorno alle 21,30, quella più grave. Vittime dei rapinatori tre ragazziche si erano ritrovati per scambiare due chiacchiere sulle panchine dell’area verde, quella con la fontana che si trova a cavallo tra via Monti e via Deledda. I tre stavano tranquillamente chiacchierando, quando sono arrivati altri tre ragazzi, ildai passamontagna, che hanno affrontato i, rubando loro i tree una cassa acustica bluetooth. I ragazzi hanno provato a rispondere all’aggressione, rimediando un pugno in faccia da uno dei tre aggressori.