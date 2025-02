Lanazione.it - Trattori, la protesta di Emanuela: "Da 40 anni faccio questo lavoro. Le donne in agricoltura? Difficoltà enormi”

Leggi su Lanazione.it

Grosseto, 1 febbraio 2025 – Nell’immaginario collettivo l’è spesso vista come un settore maschile, ma la realtà racconta una storia diversa. Oggi a guidare il primo trattore dellanella zona delle colline del tufo sarà una donna. Si chiamaCaruso, simbolo della tenacia delle. “Guido abitualmente il trattore – dice– loda circa 40, ma domani (oggi per chi legge, ndr) sarà diverso. Sicuramente sento sulle spalle il peso dellae soprattutto i diritti che come donna non ho e che vorrei chiedere indietro al nostro governo”. Dopo una settimana di manifestazioni e marce, oggi il corteo deiriprenderà anche nella zona di Pitigliano e Sorano e dopo aver posto l’attenzione sulla crisi delle aree interne, sull’ine sul rischio spopolamento, il presidio di Pitigliano, guidato da Fabio Mecarozzi e Valerio Crociani, torna in marcia con un nuovo obiettivo: valorizzare il ruolo dellein, il loro impegno e la loro determinazione nel difendere il settore e il futuro delle comunità rurali.