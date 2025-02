Strumentipolitici.it - Trattamento e scambio dei prigionieri: Kiev in grave deficit di soldati lancia accuse pesanti senza prove certe

Leggi su Strumentipolitici.it

Nel corso degli ultimi tre anni sono stati periodicamente effettuati scambi ditra Mosca e. Il più recente è avvenuto due settimane fa tramite la mediazione degli Emirati Arabi, con 25 uomini restituiti per parte.Numeri preoccupanti perIl numero deicatturati da ambo le parti è incerto, vuoi perché spesso tenuto segreto, vuoi perché reciprocamente contestato. Siamo comunque nell’ordine di migliaia diucraini in mano ai russi, mentre vi sono alcune centinaia di russi nei campi di prigionia in Ucraina. Le cifre attuali parlano di meno di mille russi, una parte dei quali presi nell’incursione dello scorso agosto effettuata dagli ucraini nella regione di Kursk. Iucraini sono certamente di più, forse addirittura 10mila, un numero che sta aumentando mano a mano che i russi avanzano nel Donbass.