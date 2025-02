Trasporto aereo, nei cieli Ue accumulati 30 milioni minuti ritardo

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 1 feb. (askanews) – Il, pur vedendo un incremento dei flussi che tornano vicino ai valori pre-Covid, registra un generalizzato peggioramento delle proprie performance in termini di puntualità dei voli e disagi ai passeggeri, al punto che nell’intero 2024 si sono registrati neieuropei ben 30dididei voli. La afferma la società RimborsoAlVolo sulla base dei dati ufficiali diffusi da Eurocontrol, agenzia che monitora il trafficoa livello europeo. Nel 2024 si sono contati 10,7di voli nell’area europea, +5% rispetto al 2023, con flussi pari al 96% dei livelli pre-Covid del 2019. Il giorno più trafficato dell’anno è stato venerdì 14 giugno, con un totale di 37.510 voli. La guerra in Ucraina e le tensioni in Medio Oriente, tuttavia, hanno profondamente influito sul traffico: mentre l’asse del Sud-Est europeo ha recuperato i valori del trafficodel 2019, gli Stati situati nel nord-est dell’Europa risultano ancora ben al di sotto dei livelli pre-Covid, a causa della chiusura dello spazioe dei divieti di volo che hanno interessato il 2024.